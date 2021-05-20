БРЮССЕЛЬ, 20 мая — ПРАЙМ. Группа депутатов Европейского парламента от партии "Зеленых" призвала лидеров Германии, Франции и Италии не поддерживать проект "Новатэка" "Арктик СПГ 2" по производству сжиженного природного газа из-за опасений, связанных с изменением климата.

"Мы призываем правительства Франции, Германии и Италии отказать в поддержке этого проекта", — говорится в письме, которое подписали 39 парламентариев.

Это послание было обнародовано на следующий день после доклада Международного энергетического агентства, по мнению которого достижение цели по углеродной нейтральности к 2050 году не предполагает разработку новых нефтяных и газовых месторождений. В документе также говорится, что для достижения цели по нулевым выбросам не нужны многие объекты по сжижению природного газа, которые в настоящее время строятся или находятся на стадии планирования

Компания "Арктик СПГ 2" реализует строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и общей мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ и до 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год. Участники этого проекта — "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).