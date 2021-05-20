МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Единая Россия" отправила в думский комитет по энергетике подготовленные поправки о бесплатном подключении населения к газу, анонсировала партия на своем сайте и процитировала слова председателя профильного комитета Павла Завального.

"Комитет начинает работу с поправками, которые были внесены "Единой Россией". В самое ближайшее время мы выйдем на рассмотрение этого документа на палате", — сообщил Завальный. Он также раскрыл сроки принятия поправок. По плану, это необходимо сделать до конца весенней сессии.

Над поправками о бесплатной газификации населения работали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, руководитель фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, глава комитета по энергетике Павел Завальный и сенатор Андрей Кутепов.