МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" не исключает обсуждения дополнительных покупок сжиженного природного газа (СПГ) с проектов "Новатэка", но пока таких переговоров нет, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "Новатэк" и "Газпром" поспорили о гигантских запасах газа

"Если говорить о линии, которая уже построена, сейчас запускается, то она входит в периметр нашего контракта. Возможно, мы будем обсуждать с коллегами какие-то дополнительные объемы, но на сегодняшний момент такие переговоры не ведутся", — ответила Бурмистрова на вопрос о том, рассматривает ли "Газпром экспорт" возможность заключить новый долгосрочный контракт на поставку СПГ с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2".