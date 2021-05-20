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"Газпром" может увеличить покупки СПГ с проектов "Новатэка"
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"Газпром" не исключает обсуждения дополнительных покупок сжиженного природного газа (СПГ) с проектов "Новатэка", но пока таких переговоров нет, сообщила на пресс-конференции... ПРАЙМ, 20.05.2021
газ, новатэк, спг, газпром, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. "Газпром" не исключает обсуждения дополнительных покупок сжиженного природного газа (СПГ) с проектов "Новатэка", но пока таких переговоров нет, сообщила на пресс-конференции заместитель председателя правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.
"Если говорить о линии, которая уже построена, сейчас запускается, то она входит в периметр нашего контракта. Возможно, мы будем обсуждать с коллегами какие-то дополнительные объемы, но на сегодняшний момент такие переговоры не ведутся", — ответила Бурмистрова на вопрос о том, рассматривает ли "Газпром экспорт" возможность заключить новый долгосрочный контракт на поставку СПГ с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2".