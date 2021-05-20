БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. Как и в прошлом году, 75% граждан ФРГ выступили в поддержку завершения строительства "Северного потока 2" даже при противодействии со стороны США, свидетельствуют результаты опроса социологического института Forsa. Кандидат в канцлеры Германии поддерживает "Северный поток-2"

Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая по заказу Восточного комитета немецкой экономики — бизнес-ассоциации, которая объединяет немецкие компаний в Восточной Европе и на постсоветском пространстве. В нем принял участие 1001 совершеннолетний гражданин ФРГ. Статистическая погрешность составляет до 3%.

"Как и в прошлом году, значительное большинство – 75% – граждан ФРГ считают, что газопровод "Северный поток 2" даже в случае противодействия США должен быть достроен. 17% полагают, что строительство трубопровода не должно быть завершено", — сообщила пресс-служба ассоциации, добавив, что 8% заявили, что не определились с ответом.

В марте 2020 года 77% участников опроса Восточного комитета выступили за завершение "Северного потока 2" вопреки действиям США. Против высказались 4% опрошенных.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США.