БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры Германии Анналена Бэрбок ("Зеленые") вновь подвергла критике проект "Северный поток 2". Кандидат в канцлеры Германии поддерживает "Северный поток-2"

"Договор (о транзите газа через Украину — ред) очень ограничен по времени… Этот газопровод — это перестраховка для Украины… На бумаге сказано, что еще два года будет течь газ (в рамках транзита — ред) — это решающий момент, почему есть большая озабоченность у украинцев", — заявила Бэрбок, комментируя свою позицию по "Северному потоку 2".

По словам кандидата в канцлеры ФРГ, не только Украина, но "и Польша, и балтийские государства" разделяют эту озабоченность, а нынешнее правительство Германии "стоит с этим проектом совершенно против всех остальных европейцев".

Ранее Бэрбок уже выступала против завершения строительства и использования "Северного потока 2", мотивируя это тем, что Европа после событий на Украине в 2014 году решила, что она должна стать менее зависима в энергетической политике, но немецкое правительство продолжает поддерживать "Северный поток 2". По словам Бэрбок, это противоречит санкционной политике, а трубопровод является "угрозой безопасности для украинцев".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

Госдепартамент США в среду в своем докладе для конгресса подтвердил, что не вводит санкции против оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен позже объяснил это решение национальными интересами США.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.