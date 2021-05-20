БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ не стали комментировать призыв парламентариев ЕС отказаться от поддержки "Арктик СПГ 2", пояснив, что письма будут изучены в рамках стандартной процедуры и без комментариев для прессы. Кандидат в канцлеры Германии поддерживает "Северный поток-2"

"Письма от депутатов изучаются в Минэкономики ФРГ в обычном режиме. Принципиально в Минэкономики ФРГ не комментируют подобную корреспонденцию", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о послании группы европарламентариев от партии "Зеленых".

В послании, подписанном 39 депутатами, звучит призыв к лидерам Германии, Франции и Италии не поддерживать проект "Новатэка" "Арктик СПГ 2" по производству сжиженного природного газа из-за опасений, связанных с изменением климата. В Минэкономики ФРГ сообщили РИА Новости, что вопрос об участии все еще изучается "в соответствии с существующими правилами", "решения пока нет".