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В Германии изучат призыв отказаться от поддержки "Арктик СПГ 2"
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В Минэкономики ФРГ не стали комментировать призыв парламентариев ЕС отказаться от поддержки "Арктик СПГ 2", пояснив, что письма будут изучены в рамках стандартной процедуры и без... ПРАЙМ, 20.05.2021
спг, ес, арктик спг 2, германия, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 20 мая — ПРАЙМ. В Минэкономики ФРГ не стали комментировать призыв парламентариев ЕС отказаться от поддержки "Арктик СПГ 2", пояснив, что письма будут изучены в рамках стандартной процедуры и без комментариев для прессы.
"Письма от депутатов изучаются в Минэкономики ФРГ в обычном режиме. Принципиально в Минэкономики ФРГ не комментируют подобную корреспонденцию", — заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос о послании группы европарламентариев от партии "Зеленых".
В послании, подписанном 39 депутатами, звучит призыв к лидерам Германии, Франции и Италии не поддерживать проект "Новатэка" "Арктик СПГ 2" по производству сжиженного природного газа из-за опасений, связанных с изменением климата. В Минэкономики ФРГ сообщили РИА Новости, что вопрос об участии все еще изучается "в соответствии с существующими правилами", "решения пока нет".