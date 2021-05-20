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В США признали, что остановить "Северный поток-2" трудно
Энергетика
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Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток 2" в Европе, но уверен, что предпринял "существенные шаги" к этому,... ПРАЙМ, 20.05.2021
газ, сша, россия, северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток 2" в Европе, но уверен, что предпринял "существенные шаги" к этому, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?" — сказала Псаки, отвечая на вопросы журналистов.
При этом, по ее словам, США, "наложив санкции на четыре российские компании… и девять судов… определенно предприняли значительные шаги и публично и в частном порядке заявляли о своей оппозиции этому плану".