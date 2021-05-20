ВАШИНГТОН, 20 мая — ПРАЙМ. Вашингтон признает трудность задачи помешать завершению строительства российского трубопровода "Северный поток 2" в Европе, но уверен, что предпринял "существенные шаги" к этому, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Кандидат в канцлеры Германии поддерживает "Северный поток-2"

"Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?" — сказала Псаки, отвечая на вопросы журналистов.

При этом, по ее словам, США, "наложив санкции на четыре российские компании… и девять судов… определенно предприняли значительные шаги и публично и в частном порядке заявляли о своей оппозиции этому плану".