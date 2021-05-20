МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Европы остаются на беспрецедентно низком уровне, на отставание в закачке влияет холодная погода в регионе, заявила зампред правления "Газпрома", глава "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. "Газпром" может увеличить покупки СПГ с проектов "Новатэка"

"В конце апреля в ПХГ Европы и Турции было лишь 36 миллиардов кубометров запасов, что существенно ниже уровня прошлых лет. Европейские страны до сих пор никак не могут сократить значительное отставание в объемах закачки газа в подземные хранилища Европы, опустевшие после холодной зимы. По данным Gas Infrastructure Europe, отрицательная разница не уменьшается и держится на уровне 34 миллиарда кубометров", — сказала Бурмистрова в ходе пресс-конференции.

"При этом уже полмесяца, начиная с 6 мая, это отставание в закачке "заморозилось" вместе с температурой за окном. В европейских столицах люди продолжают ходить в пуховиках, и это в мае, а максимальная отрицательная "дельта" достигла уровня минус 34,1 миллиарда кубометров. Европейские эксперты оценивают это как "беспрецедентно низкий уровень", — добавила она.

При этом, комментируя вопрос о планах компании по объему закачки газа в ПХГ Европы в 2021 году, Бурмистрова не назвала конкретных цифр. По ее словам, в планах, как обычно, закачать объемы, которые бы позволяли поддержать трубопроводные поставки компании.