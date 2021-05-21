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В Крыму повышают тарифы на газ и электроэнергию
Энергетика
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Повышение тарифов на природный газ, электроэнергию и коммунальные услуги в Крыму намечено с 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "Изменение тарифов в 2021 году... ПРАЙМ, 21.05.2021
электроэнергия, тарифы, крым, газ, газ, новости, энергосети, энергетика
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Повышение тарифов на природный газ, электроэнергию и коммунальные услуги в Крыму намечено с 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию — в зависимости от степени благоустройства. Для крымчан сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ. Установлена предельная максимальная цена на сжиженный газ, которая с 19 декабря 2020 года составила 840 рублей за баллон 21 килограмм (без доставки до потребителя)", — сказал Аксенов, выступая с годовым отчетом о работе правительства на сессии государственного совета республики.
Он напомнил, что при поддержке федерального правительства в прошлом году было принято решение не повышать тарифы на электроэнергию и природный газ для жителей республики.
"Отмечу, что стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года", — подчеркнул Аксенов.
При этом, по его словам, с 1 июля рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.