СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Повышение тарифов на природный газ, электроэнергию и коммунальные услуги в Крыму намечено с 1 июля, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Россияне поспорили о "космических" ценах на отдых в Крыму

"Изменение тарифов в 2021 году произойдет 1 июля и составит 5,8% на природный газ и в среднем 9% на электроэнергию — в зависимости от степени благоустройства. Для крымчан сохранены дифференцированные тарифные меню на электроэнергию и газ. Установлена предельная максимальная цена на сжиженный газ, которая с 19 декабря 2020 года составила 840 рублей за баллон 21 килограмм (без доставки до потребителя)", — сказал Аксенов, выступая с годовым отчетом о работе правительства на сессии государственного совета республики.

Он напомнил, что при поддержке федерального правительства в прошлом году было принято решение не повышать тарифы на электроэнергию и природный газ для жителей республики.

"Отмечу, что стоимость услуг не менялась с 1 июля 2019 года", — подчеркнул Аксенов.

При этом, по его словам, с 1 июля рост тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и обращения с твердыми коммунальными отходами не превысит 3,6%.