КИЕВ, 21 мая — ПРАЙМ. Национальная комиссия Украины, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотрит 26 мая вопрос об остановке импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября 2021 года, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу. Почему Украина сейчас не сможет отказаться от российской электроэнергии

Во вторник министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к регулятору с просьбой запретить импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии.

"Регулятор выносит на свое следующее заседание, которое состоится 26 мая 2021 года, проект постановления НКРЕКП "О распределении пропускной способности межгосударственных связей"… Регулятор рассмотрит вопрос о прекращении импорта электроэнергии из России и Белоруссии", — говорится в сообщении на сайте комиссии.

В тексте самого проекта постановления, который также опубликован на сайте, предлагается остановить поставки электроэнергии из РФ и Белоруссии до 1 октября 2021 года, то есть на четыре месяца. Украина просит США остановить строительство "Северного потока-2"

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2021 года отменила норму, наделявшую ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества. Это позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии. Украина 3 января возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а 1 февраля – из России.

Украина в апреле 2020 года приостановила импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии. Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в мае заявлял, что Украина должна восстановить его после пандемии.

При этом в конце января тогдашний исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко отмечал, что выступает за разумные ограничения импорта электроэнергии из России и Белоруссии. Также он выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией, заявив, что Киеву необходимо объединяться с европейской энергосистемой.