2021-05-21T15:04:13+03:00
2021-05-21T15:04:13+03:00
2021-05-21T15:04:13+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210521/833724428.html
"Газпром" начал строительство нового газового комплекса
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Газпром" и "Русгаздобыча" приступили к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге, сообщил "Газпром". "Сегодня в районе п. Усть-Луга... ПРАЙМ, 21.05.2021
русгаздобыча, газпром, газ, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83241/98/832419818.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83241/98/832419818.jpg
https://1prime.ru/images/83241/98/832419817.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83241/98/832419817.jpg
https://1prime.ru/images/83241/98/832419816.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83241/98/832419816.jpg
https://1prime.ru/gas/20210520/833714146.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром" и "Русгаздобыча" приступили к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге, сообщил "Газпром".
"Сегодня в районе п. Усть-Луга Ленинградской области началось строительство комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) – уникального в мире кластера, объединяющего и газопереработку, и газохимию, и сжижение природного газа", — говорится в сообщении компании.
В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор "Русгаздобычи" Константин Махов.
В состав КПЭГ войдут два предприятия: комплекс по переработке и сжижению природного газа (оператор – "Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи") и технологически связанный с ним газохимический комплекс (оператор – "Балтийский химический комплекс", дочерняя компания "Русгаздобычи").