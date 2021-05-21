МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром" и "Русгаздобыча" приступили к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге, сообщил "Газпром". "Газпром" сохраняет прогноз по объемам экспорта и ценам на 2021 год

"Сегодня в районе п. Усть-Луга Ленинградской области началось строительство комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) – уникального в мире кластера, объединяющего и газопереработку, и газохимию, и сжижение природного газа", — говорится в сообщении компании.

В церемонии открытия приняли участие вице-премьер РФ Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер, генеральный директор "Русгаздобычи" Константин Махов.

В состав КПЭГ войдут два предприятия: комплекс по переработке и сжижению природного газа (оператор – "Русхимальянс", СП "Газпрома" и "Русгаздобычи") и технологически связанный с ним газохимический комплекс (оператор – "Балтийский химический комплекс", дочерняя компания "Русгаздобычи").