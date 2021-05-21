"Газпром" и "Русгаздобыча" будут разрабатывать Тамбейское месторождение
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром" и "Русгаздобыча" подписали соглашение об условиях разработки Тамбейского месторождения, компании создадут совместное предприятие, которому будут переданы лицензии на пользование участками недр, где находится это месторождение, сообщил "Газпром".
"Согласно документу, компаниями "Газпром недра" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром") и "Русгаздобыча" создается на паритетной основе совместное предприятие – ООО "Тамбей газдобыча", с лицензиями на пользование участками недр, на которых расположено Тамбейское месторождение", — указано в релизе компании.
Совместное предприятие будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа с 2026 года. Добываемый на месторождении газ в будущем будет поставляться на газоперерабатывающий комплекс (ГПК) "Газпрома" и "Русгаздобычи".
"Газпром" и "Русгаздобыча" в пятницу приступили к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге, в его состав войдут комплекс переработки и сжижения природного газа (газоперерабатывающий комплекс, ГПК) и технологически связанный с ним газохимический комплекс (ГХК).
"Газпром" и "Русгаздобыча" в мае 2017 года подписали меморандум о намерениях. Документ в частности предполагал возможность для "Русгаздобычи" принять участие в проектах добычи и переработки запасов газа месторождений Тамбейского кластера на Ямале. Позднее Тамбейская группа, включающая Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Тасийское месторождения, была объединена названием Тамбейское месторождение.
https://1prime.ru/energy/20210521/833726144.html