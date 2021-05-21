МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. "Газпром" и "Русгаздобыча" подписали соглашение об условиях разработки Тамбейского месторождения, компании создадут совместное предприятие, которому будут переданы лицензии на пользование участками недр, где находится это месторождение, сообщил "Газпром". "Газпром" и "Русгаздобыча" начали строительство нового газового комплекса

"Согласно документу, компаниями "Газпром недра" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром") и "Русгаздобыча" создается на паритетной основе совместное предприятие – ООО "Тамбей газдобыча", с лицензиями на пользование участками недр, на которых расположено Тамбейское месторождение", — указано в релизе компании.

Совместное предприятие будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения с началом добычи газа с 2026 года. Добываемый на месторождении газ в будущем будет поставляться на газоперерабатывающий комплекс (ГПК) "Газпрома" и "Русгаздобычи".

"Газпром" и "Русгаздобыча" в пятницу приступили к строительству комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге, в его состав войдут комплекс переработки и сжижения природного газа (газоперерабатывающий комплекс, ГПК) и технологически связанный с ним газохимический комплекс (ГХК).

"Газпром" и "Русгаздобыча" в мае 2017 года подписали меморандум о намерениях. Документ в частности предполагал возможность для "Русгаздобычи" принять участие в проектах добычи и переработки запасов газа месторождений Тамбейского кластера на Ямале. Позднее Тамбейская группа, включающая Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Тасийское месторождения, была объединена названием Тамбейское месторождение.