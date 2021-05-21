МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Запасы газа в Европе находятся на низком уровне, закачка новых партий в подземные хранилища также движется медленно. В "Газпроме" отмечают, что страны региона до сих пор не могут сократить значительное отставание в объемах закачки. С одной стороны, повода для паники нет: энергетические компания дожидаются лета, когда цены снизятся. С другой – дополнительные объемы российского газа могут и не попасть на рынок Европы. "Газпром" ожидает, что закачка газа в хранилища Европы продлится до осени

ПОГОДА ПОДВЕЛА

Холодная зима и затяжная весна привели к тому, что спрос на газ вырос, в итоге запасы газа в европейских ПХГ сейчас примерно на 30% ниже, чем в среднем за последние 5 лет. Но критически низким этот уровень назвать нельзя, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

Помимо морозов, которые ударили в Европе в феврале и начале марта, причиной полупустых хранилищ газа является несколько легкомысленное отношение энергетических компаний к восполнению запасов в прошлом году, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

"Это стечение обстоятельств, которые началось еще в позапрошлом году. На зиму 2019 года европейцы закупили много газа, однако выдалась теплая зима, которая вдобавок сопровождалась ковидными ограничениями. Из-за низкого спроса в хранилищах остались значительные объемы газа. Много докупать не стали, даже несмотря на то, что цены были низкими", — поясняет эксперт.

Поэтому минувшей зимой европейцам пришлось не сладко. Запасы расходовались быстрее, чем ожидалось. По словам Белогорьева, лишь в середине апреля закончился период отбора газа, который обычно завершается месяцем ранее.

"Начиная с конца апреля заполняемость хранилищ немного, но выросла — с 29% до 34%, отметил Старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

ЧЕГО ЖДУТ ЕВРОПЕЙЦЫ

Пока европейцы надеются, что им хватит имеющихся запасов до конца весны. "Критических значений они достигнут как раз к тому моменту, когда цены начнут снижаться", — считает преподаватель кафедры национальной экономики РУДН Дамир Кудряков.

"Сейчас цены на европейском газовом рынке находятся на уровне около 300 долларов за тысячу кубометров. Это примерно в 5-7 раз выше, чем годом ранее", — констатировал Маринченко.

Пока на рынке сохраняется высокая волатильность, но велика вероятность, что летом цены нормализуются, соглашаются аналитики.

Торопиться с закупкой газа сейчас европейцам нет смысла, так как они не ожидают V-образного роста спроса на него. "В 2020 году из-за пандемии многие промышленные предприятия на территории Евросоюза были закрыты. Сначала этого года началось постепенное восстановление их работ, но на полную мощность экономика пока не вышла, и вряд ли получится это сделать резко. Экономисты не ждут ошеломительного роста спроса на энергоресурсы", — пояснил Кудряков.

НА ЧТО РАСЧИТЫВАЕТ "ГАЗПРОМ"

Между тем, низкий объём запасов в газохранилищах создает условия для роста спроса в Европе, в том числе на газпромовской газ.

"Есть неплохие шансы на то, что объём экспорта в Европу в этом году превысит 179 млрд кубов, которые "Газпром" экспортировал в 2020 году", — отмечает аналитик.

Однако дополнительный спрос "Газпром" покрыть вряд ли сможет, считает Кудряков.

Дело в том, что в ЕС есть нормативные акты, которые регламентируют уровень импорта энергоресурсов от каждой страны. Это значит, что европейцы не могут превышать этот уровень для того чтобы диверсифицировать поставщиков, пояснил он. Деньги из воздуха. Сколько стоят товары на самом деле

Скорее всего, дополнительный спрос будет комбинировано покрыт "Газпромом" и СПГ-производителями. Российский газ продолжит конкурировать с американским СПГ. "Это будет сдерживать цены, но объём сжиженного газа, который будет направлен в Европу в этом году, скорее всего, будет не столь значителен, как в 2020 году — из-за роста спроса на СПГ в Азии", заключил Маринченко.