МОСКВА, 21 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Запасы газа в Европе находятся на низком уровне, закачка новых партий в подземные хранилища также движется медленно. В "Газпроме" отмечают, что страны региона до сих пор не могут сократить значительное отставание в объемах закачки. С одной стороны, повода для паники нет: энергетические компания дожидаются лета, когда цены снизятся. С другой – дополнительные объемы российского газа могут и не попасть на рынок Европы.

Газохранилище

"Газпром" ожидает, что закачка газа в хранилища Европы продлится до осени

ПОГОДА ПОДВЕЛА

Холодная зима и затяжная весна привели к тому, что спрос на газ вырос, в итоге запасы газа в европейских ПХГ сейчас примерно на 30% ниже, чем в среднем за последние 5 лет. Но критически низким этот уровень назвать нельзя, считают опрошенные "Прайм" эксперты. 

Помимо морозов, которые ударили в Европе в феврале и начале марта, причиной полупустых хранилищ газа является несколько легкомысленное отношение энергетических компаний к восполнению запасов в прошлом году, отмечает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

"Это стечение обстоятельств, которые началось еще в позапрошлом году. На зиму 2019 года европейцы закупили много газа, однако выдалась теплая зима, которая вдобавок сопровождалась ковидными ограничениями. Из-за низкого спроса в хранилищах остались значительные объемы газа. Много докупать не стали, даже несмотря на то, что цены были низкими", — поясняет эксперт.

Поэтому минувшей зимой европейцам пришлось не сладко. Запасы расходовались быстрее, чем ожидалось. По словам Белогорьева, лишь в середине апреля закончился период отбора газа, который обычно завершается месяцем ранее. 

"Начиная с конца апреля заполняемость хранилищ немного, но выросла — с 29% до 34%, отметил Старший директор группы по природным ресурсам в лондонском офисе рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

ЧЕГО ЖДУТ ЕВРОПЕЙЦЫ 

Пока европейцы надеются, что им хватит имеющихся запасов до конца весны. "Критических значений они достигнут как раз к тому моменту, когда цены начнут снижаться", — считает преподаватель кафедры национальной экономики РУДН Дамир Кудряков.  

"Сейчас цены на европейском газовом рынке находятся на уровне около 300 долларов за тысячу кубометров. Это примерно в 5-7 раз выше, чем годом ранее", — констатировал Маринченко. 

Пока на рынке сохраняется высокая волатильность, но велика вероятность, что летом цены нормализуются, соглашаются аналитики. 

Торопиться с закупкой газа сейчас европейцам нет смысла, так как они не ожидают V-образного роста спроса на него. "В 2020 году из-за пандемии многие промышленные предприятия на территории Евросоюза были закрыты. Сначала этого года началось постепенное восстановление их работ, но на полную мощность экономика пока не вышла, и вряд ли получится это сделать резко. Экономисты не ждут ошеломительного роста спроса на энергоресурсы", — пояснил Кудряков.

НА ЧТО РАСЧИТЫВАЕТ "ГАЗПРОМ"

Между тем, низкий объём запасов в газохранилищах создает условия для роста спроса в Европе, в том числе на газпромовской газ. 

"Есть неплохие шансы на то, что объём экспорта в Европу в этом году превысит 179 млрд кубов, которые "Газпром" экспортировал в 2020 году", — отмечает аналитик. 

Однако дополнительный спрос "Газпром" покрыть вряд ли сможет, считает Кудряков.  

Дело в том, что в ЕС есть нормативные акты, которые регламентируют уровень импорта энергоресурсов от каждой страны. Это значит, что европейцы не могут превышать этот уровень для того чтобы диверсифицировать поставщиков, пояснил он. 

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Скорее всего, дополнительный спрос будет комбинировано покрыт "Газпромом" и СПГ-производителями. Российский газ продолжит конкурировать с американским СПГ. "Это будет сдерживать цены, но объём сжиженного газа, который будет направлен в Европу в этом году, скорее всего, будет не столь значителен, как в 2020 году — из-за роста спроса на СПГ в Азии", заключил Маринченко. 