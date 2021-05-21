ПАРИЖ, 21 мая — ПРАЙМ. Окончательная позиция Франции касаемо проекта "Арктик СПГ 2" по производству сжиженного природного газа будет определена после его социальной и экологической оценки, заявил представитель французского МИД. В Бундестаге объяснили потребность Европы в "Северном потоке-2"

"Проект, о котором вы говорите, находится на рассмотрении. Окончательная позиция Франции будет определена, в частности, в свете социальной и экологической оценки проекта", — сказал представитель ведомства на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос РИА Новости с просьбой прокомментировать призыв депутатов Европарламента отказать от поддержки проекта.

Ранее группа депутатов Европейского парламента от партии "Зеленых" призвала лидеров Германии, Франции и Италии не поддерживать проект "Новатэка" "Арктик СПГ 2" по производству сжиженного природного газа из-за опасений, связанных с изменением климата.

Компания "Арктик СПГ 2" реализует строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая и общей мощностью 19,8 миллиона тонн СПГ и до 1,6 миллиона тонн стабильного газового конденсата в год. Участники этого проекта — "Новатэк" (60%), Total (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).