МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) направил вице-премьеру РФ Александру Новаку письмо, в котором предлагает ряд мер для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке, и в частности — ограничение его экспорта до 1 октября, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) с середины декабря, когда начался активный рост биржевых цен, подорожал на 20,8%, Аи-95 — на 27,5%. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6% и 3,7% соответственно. В Швеции завершаются испытания первого в мире возобновляемого бензина

"В целях недопущения дальнейшего роста розничных цен выше уровня инфляции предлагаем принять следующие меры. Ввести временное ограничение экспорта бензина и продукции, используемой для его производства, сроком до 1 октября", — говорится в письме президента РТС Евгения Аркуши.

Также союз предлагает при необходимости снова заключить соглашения о стабилизации рынка топлива между нефтяными компаниями и правительством, как было в 2018 году, "с установлением максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, обеспечивающих необходимую маржинальность розничного рынка".

"Непринятия срочных мер по насыщения бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов", — предупреждает союз. Кроме того, РТС предлагает увеличить общий объем производства бензина с учетом динамики спроса, и поднять норматив продаж бензина на бирже до 15%.

Вместе с тем в РТС считают, что уже предпринятые правительством и регуляторами меры для стабилизации ситуации на рынке, например, повышение норматива продаж топлива на бирже и корректировка демпфирующего механизма, сыграли положительную роль, однако они все же недостаточны.