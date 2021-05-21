МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) предупредил о возможном дефиците топлива на внутреннем рынке в сезон отпусков, об этом говорится в письме союза вице-премьеру РФ Александру Новаку, которое есть в распоряжении РИА Новости. В России предлагают запретить экспорт бензина до 1 октября

"На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством РФ мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведёт к ещё большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти ещё на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95", — предупреждает союз.

"Непринятие срочных мер по насыщению бензинами внутреннего рынка может привести к дефициту и дальнейшему росту оптовых цен или к появлению суррогатов для замещения недостающих объемов", — также указано в письме.

Также в этом письме, как ранее сообщало агентство, союз предлагает ряд мер в этом направлении, вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.

Биржевые цены на бензин марки Аи-92 с середины декабря, когда начался их активный рост, выросли на 20,8%, Аи-95 — на 27,5%. Минэнерго РФ заявляло в среду, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая появление ситуации дефицита топлива. По данным министерства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.