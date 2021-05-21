МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минэнерго РФ рекомендовало нефтекомпаниям увеличить поставки бензина на биржу в мае — начале июня из-за сезонного роста спроса, об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Топливный союз предупредил о риске дефицита бензина в России

"Сезонный рост спроса на биржевых торгах перед летним периодом начала отпусков создает дополнительный биржевой спрос на бензины марки Аи-92 и, в особенности, Аи-95, спрос на который растет ежегодно. В связи с этим фактором Минэнерго России уже дало соответствующие рекомендации нефтекомпаниям по увеличению биржевых поставок бензинов в течение мая — начала июня этого года", — сказал Сорокин, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго.

Кроме того, ведомство ежедневно следит за ситуацией на внутреннем рынке топлива, при этом текущий объем производства бензина покрывает формирующийся спрос, заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Минэнерго ведёт ежедневный мониторинг ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, как в части ценовой ситуации, так и в части достаточности поставок моторного топлива для полного удовлетворения спроса во всех регионах страны, как в оптовом, так и в розничном сегменте", — сказал Сорокин.

По его словам, в среднем за прошедшую часть мая ежесуточное производство топлива в стране составляет около 67 тысяч тонн в сутки бензина Аи-92 и около 40 тысяч тонн — Аи-95. "Текущий уровень полностью удовлетворяет формирующийся спрос", — добавил замглавы Минэнерго.