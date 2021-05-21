МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против российских организаций и судов по проекту "Северный поток 2", сообщил минфин страны. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранс". В США признали, что остановить "Северный поток-2" трудно

Санкции были введены и против 13 судов, среди которых "Академик Черский", "Балтийский исследователь", "Спасатель Карев", "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

Госдеп США ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский". При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.