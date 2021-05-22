ВАРШАВА, 22 мая — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG опроверг информацию о переговорах с "Газпромом" о новом контракте на поставку газа. Слушания по делу "Газпрома" и польской PGNiG пройдут в феврале 2022 года

Ранее глава экспортного подразделения "Газпрома" Елена Бурмистрова сообщила журналистам, что, "мы по-прежнему ведем много споров с поляками, но в то же время продолжаем торговые переговоры".

В ответ на это вице-президент польской компании Пшемыслав Вацлавский заявил в эфире Business TV, что "PGNiG не ведет переговоров с Газпромом по вопросам нового газового договора".

"Информация СМИ удивительна", — добавил он.

PGNiG импортирует около 10 миллиардов кубометров газа из России по так называемому Ямальскому контракту с "Газпромом". Срок действия данного договора истекает в конце 2022 года. Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.

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