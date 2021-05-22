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PGNiG опроверг информацию о переговорах с "Газпромом" о новом контракте
Энергетика
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Польский нефтегазовый концерн PGNiG опроверг информацию о переговорах с "Газпромом" о новом контракте на поставку газа. Ранее глава экспортного подразделения "Газпрома" Елена... ПРАЙМ, 22.05.2021
газпром, pgnig, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 22 мая — ПРАЙМ. Польский нефтегазовый концерн PGNiG опроверг информацию о переговорах с "Газпромом" о новом контракте на поставку газа.
Ранее глава экспортного подразделения "Газпрома" Елена Бурмистрова сообщила журналистам, что, "мы по-прежнему ведем много споров с поляками, но в то же время продолжаем торговые переговоры".
В ответ на это вице-президент польской компании Пшемыслав Вацлавский заявил в эфире Business TV, что "PGNiG не ведет переговоров с Газпромом по вопросам нового газового договора".
"Информация СМИ удивительна", — добавил он.
PGNiG импортирует около 10 миллиардов кубометров газа из России по так называемому Ямальскому контракту с "Газпромом". Срок действия данного договора истекает в конце 2022 года. Польская компания ранее заявляла, что не намерена его продлевать.
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