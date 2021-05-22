МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Введение минфином США санкций в отношении морских судов, задействованных в "Северном потоке 2", демонстрирует стремление Вашингтона если не сорвать, то максимально усложнить завершение российско-европейского газового проекта, тем не менее газопроект будет достроен, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2", сообщил ранее американский минфин. В частности, санкции были введены против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов. "Нафтогаз Украины" поддержал санкции США против "Северного потока-2"

"Уже даже госдепу очевидно, что уничтожить "Северный поток 2" санкциями не получится. Но русофобы и лоббисты энергетических корпораций США предпринимают усилия, чтобы затянуть ввод в эксплуатацию проекта и продвинуть на европейский рынок дорогой американский сжиженный газ", — сказал РИА Новости Железняк.

Он отметил, что вмешательство США во внутренние дела Европы, к которым относятся вопросы энергетической безопасности, лишают европейцев доступа к недорогому и качественному российскому энергоресурсу. Тем не менее, убежден депутат, "несмотря на существенные сдвиги в сроках завершения проекта, газопроект будет достроен".

Железняк полагает, что действия минфина США четко ложатся в стратегию сенаторов-республиканцев, которые требуют вернуться к санкциям в отношении компаний, задействованных в проекте "Северный поток 2". При этом абсолютно ясно, заметил он, что никакого отношения санкции США к энергетической безопасности и независимости европейских стран не имеют.

"Санкционные качели, которые устраивают США в отношении российско-европейского проекта, также являются продолжением внутриполитической борьбы команды (бывшего президента США Дональда) Трампа и нынешней власти США. Американские противники сотрудничества России и Европы готовы пойти на усложнение взаимоотношений с Германией и другими странами Европы ради собственных политических амбиций и перспектив получения дивидендов от поставок американского сжиженного газа в Европу", — сказал собеседник агентства.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля текущего года к нему присоединился "Академик Черский".

При этом США с тех пор неоднократно ужесточали санкции против проекта. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.