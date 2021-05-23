БЕЛГРАД, 23 мая — ПРАЙМ. Соединительный газопровод (интерконнектор) из Болгарии в Сербию будет способствовать диверсификации источников газоснабжения наряду с уже существующим трубопроводом – продолжением "Турецкого потока", заявил сербский президент Александр Вучич. Трубоукладчик "Северного потока-2" возобновил работу в немецких водах

Правительство Сербии 20 мая подписало договор о займе с Европейским инвестиционным банком на сумму 25 миллионов евро на строительство газового интерконнектора между Болгарией и Сербией общей протяженностью 170 километров.

В воскресенье сербский лидер встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым в приграничном городе Димитровград.

"Строим интерконнектор, чья стоимость – 89 миллионов евро, между Болгарией и Сербией. Это важная инвестиция для нас, потому что это наряду с "Балканским потоком", уже существующим газопроводом, сделает возможным дальнейшую диверсификацию источников энергии", — заявил Вучич на пресс-конференции.

Сейчас Россия является фактически единственным поставщиком природного газа в Сербию, которая в последние годы получала свыше 2 миллиардов кубометров российского газа по трубе через Украину и Венгрию. Официальный пуск российского газа в газотранспортную систему Сербии через Болгарию из газопровода "Турецкий поток" состоялся 1 января. Как сообщили РИА Новости в компании-операторе "Гастранс", на первом этапе газопровод будет обеспечивать транспортировку около 4 миллиардов кубических метров газа в год, что полностью покроет потребности Сербии в природном газе. За первые четыре месяца 2021 года по данным компании поставлен 1 миллиард кубометров.

Сербский министр иностранных дел Никола Селакович сообщил в апреле, что власти страны после подключения к "Балканскому потоку" — продолжению через Болгарию газопровода "Турецкий поток" — заинтересованы в диверсификации поставок и получении газа через Болгарию из терминала в греческом Александруполисе.

Министр энергетики и горного дела Зорана Михайлович сообщила в начале февраля, что власти Сербии подбирают подрядчика для строительства соединительного газопровода, по которому с территории Болгарии пойдет газ из Азербайджана и сжиженный газ (СПГ) из терминала в Греции. Планируемый интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 108 километров, как ожидается, будет стоить Белграду 89 миллионов евро, из который 49,6 миллиона являются дотацией ЕС. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год.