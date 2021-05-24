МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Заявления МИД Великобритании о санкциях против "Северного потока 2" и газопровода "Ямал-Европа" не стоит воспринимать всерьез, если только страна не хочет подвергнуть риску энергобезопасность Европы, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Глава британского МИД Доминик Рааб в понедельник заявил, что необходимо остановить "Северный поток 2", а также трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России. "Ямал-Европа" идет из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвертом квартале на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров). Для сравнения, на "Северный поток" — 15 миллиардов "кубов", на украинский транзит — 14 миллиардов. Мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на газовый год забронированы на 89%

"Если Лондон не собирается рискнуть энергетической безопасностью в Европе да еще и под крайне надуманным предлогом, то я бы не стал воспринимать эти предложения всерьез", — сказал Гривач.

"Думаю, что предстоящей зимой Европе придется туго, даже если "Северный поток 2"по каким-то причинам не будет введен в строй. А уж если не будут доступны еще какие-то объемы российского газа через "Ямал-Европу" или в принципе — это тушите свет, ройте землянки", — добавил он.

Гривач также напомнил, что белорусский участок газопровода "Ямал-Европа" принадлежит "Газпрому", а "Северный поток 2" является международным проектом, в котором в том числе участвует британская компания Shell.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого" сообщил, что принять борт просили и Афины, и Вильнюс, а командир самолета принял решение разворачиваться на Минск.

Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.