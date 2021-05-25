МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" начала строительство нефтеналивного терминала "Порт Бухта Север" на Таймыре в рамках проекта "Восток Ойл", сообщила компания.

"На севере Красноярского края ПАО "НК "Роснефть" начинает реализацию проекта по строительству нефтеналивного терминала порт "Бухта Север". Работы ведутся в рамках локомотивного проекта Компании "Восток Ойл", — говорится в релизе. "Роснефть" в начале года увеличила объемы добычи нефти и газа

Отмечается, что первый этап строительства порта предусматривает возможность отгрузки нефти до 30 миллионов тонн в год. К 2030 году, после реализации второй и третьей очереди строительства, объем нефтеперевалки увеличится до 100 миллионов тонн.

Глава компании Игорь Сечин в ноябре сообщил, что "Роснефть" обязалась поставить к 2024 году по Северному морскому пути до 30 миллионов тонн нефти. Ожидается, что в 2027 году грузопоток по Севморпути составит до 50 миллионов тонн, в 2030 году — до 100 миллионов, указано в материалах компании.

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл", его подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов составляет 6 миллиардов тонн. Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.