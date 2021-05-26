Евросоюз поставил энергетику Польши под угрозу
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Добыча угля на шахте в Польше была остановлена из-за иска Чехии в европейский суд, пишет Associated Press.
Скандал между двумя странами ЕС вспыхнул после обвинений польского промышленного предприятия в экологическом ущербе. Это поставило под угрозу энергетику всей Польши, отмечает издание.
Чешское правительство через суд потребовало от властей Польши закрыть деятельность шахты "Туров" в городе Богатыня. Это предприятие находится недалеко от границы двух государств.
По утверждению чешских властей, это предприятие наносит вред окружающей среде и жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии.
Высший суд Евросоюза издал временный запрет на добычу угля в "Турове". Однако власти Польши отказались исполнять эти требования, обосновывая это тем, что приостановка работы шахты повлечет за собой отключение электричества у миллионов польских граждан.
В частности, от угля этой шахты запитана станция, которая выдает 7% всей электроэнергии в Польше.
По мнению польского руководства, запрет на работу предприятия приведет к сокращению десятков тысяч шахтеров.
Обостряет конфликт двух стран еще и общая цель стран Евросоюза по переходу на нулевые выбросы углерода к 2050 году. В Польше порядка 48% энергии получают из каменного угля. Еще 17% — из бурого, еще более "грязного" угля.
Только 25% вырабатываемой электроэнергии страны приходится на возобновляемые источники и биотопливо. 10% — газ.
Лицензия на добычу угля в польском "Турове" действует до 2044 года.
https://1prime.ru/energy/20210526/833755111.html