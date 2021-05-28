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https://1prime.ru/energy/20210528/833781911.html
Французская Total сменила название
Энергетика
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Акционеры французской нефтегазовой группы Total одобрили на собрании решение о смене названия на TotalEnergies, сообщается в пресс-релизе компании. "Сегодня, чтобы внести свой... ПРАЙМ, 28.05.2021
энергетика, total, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Акционеры французской нефтегазовой группы Total одобрили на собрании решение о смене названия на TotalEnergies, сообщается в пресс-релизе компании.
"Сегодня, чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие планеты, сталкивающейся с климатическими проблемами, мы вместе движемся вперед к новым источникам энергии… Total трансформируется и становится TotalEnergies", — приводятся в пресс-релизе компании слова председателя и гендиректора TotalEnergies Патрика Пуянне (Patrick Pouyanné).
Ранее, 9 февраля, французская нефтегазовая компания Total сообщила о намерении поменять свое название на TotalEnergies в рамках плана трансформации, который подразумевает снижение выбросов.
Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников TotalEnergies насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет долями в 20% и 10% в его проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".