МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Акционеры французской нефтегазовой группы Total одобрили на собрании решение о смене названия на TotalEnergies, сообщается в пресс-релизе компании. Total получила средства на строительство гелиостанции в Узбекистане

"Сегодня, чтобы внести свой вклад в устойчивое развитие планеты, сталкивающейся с климатическими проблемами, мы вместе движемся вперед к новым источникам энергии… Total трансформируется и становится TotalEnergies", — приводятся в пресс-релизе компании слова председателя и гендиректора TotalEnergies Патрика Пуянне (Patrick Pouyanné).

Ранее, 9 февраля, французская нефтегазовая компания Total сообщила о намерении поменять свое название на TotalEnergies в рамках плана трансформации, который подразумевает снижение выбросов.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников TotalEnergies насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах. Компания выступает акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 19,4%, а также владеет долями в 20% и 10% в его проектах "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2".