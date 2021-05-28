МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток", реализация проекта начнется в ближайшее время, сообщило министерство энергетики РФ. "Газпром" ожидает роста загрузки "Турецкого потока"

"Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север-Юг") подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан", — сообщило Минэнерго РФ.

"Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", – приведены в сообщении Минэнерго слова его главы Николая Шульгинова.