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Россия построит газопровод "Пакистанский поток"
Энергетика
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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток", реализация проекта начнется в ближайшее время, сообщило министерство энергетики РФ... ПРАЙМ, 28.05.2021
пакистан, россия, газ, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода "Пакистанский поток", реализация проекта начнется в ближайшее время, сообщило министерство энергетики РФ.
"Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение от 16 октября 2015 году по строительству газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север-Юг") подписали Николай Шульгинов и посол Пакистана в Российской Федерации Шафкат Али-Хан", — сообщило Минэнерго РФ.
"Подписание позволит нашим компаниям в самое ближайшее время начать практическую реализацию проекта, тем самым помочь пакистанской стороне укрепить собственную энергетическую безопасность и повысить использование природного газа как экологически чистого источника энергии", – приведены в сообщении Минэнерго слова его главы Николая Шульгинова.