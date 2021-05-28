МОСКВА, 28 мая – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Руководство США до сих пор не пришло к единой позиции по проекту "Северный поток-2". Между тем, российский проект уже близок к завершению. Заявления членов ЕС о возможности запрета белорусского транзита оказывают дополнительную поддержку газопроводу из России. Впрочем, шума вокруг "Северного потока 2" предостаточно, но смысла переживать за него нет, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Покупателей хватит и для России, и для США. В Польше заявили, что "Северный поток-2" может "взорвать" ЕС

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм дистанцировалась от решения администрации президента Джо Байдена вывести из-под санкций компанию-оператора трубопровода "Северный поток-2", заявив, что она не принимала участие в этом решении. Она также назвала российский газ "неэкологичным".

"Очевидно, этот вопрос о санкциях против трубопровода нужно было поднять на намного более ранней стадии его строительства. Это хороший урок на будущее. Мы должны были остановить его до того, как он был построен, а не после", — добавила Грэнхолм.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".

НЕТ ЕДИНОГО МНЕНИЯ

Как показывают заявления министра энергетики Грэнхолм, в действующей администрации США до сих пор нет единого мнения относительно "Северного потока-2". Глава Минэнерго, как и многие сенаторы и конгрессмены, придерживается подхода, выработанного ещё администрацией Трампа, пытавшейся затруднить строительство "Северного потока 2".

По словам ведущего научный сотрудник ИНИОН РАН Юрия Коргунюка, это нормально для США, как и для других западных демократий. "Штаты в принципе заинтересованы в том, чтобы Европа покупала их сжиженный, а не российский трубопроводный газ. Министр энергетики может позволить себе выражать эту точку зрения прямо, а Байден, в отличие от Трампа, считает нужным не обострять без необходимости отношения с Германией, принимая во внимание её интересы", — говорит он.

По мнению старшего научного сотрудника Института США и Канады Олега Теребова, заявление Грэнхолм не вполне понятно: с одной стороны, она "не участвовала" и "по-прежнему против", с другой стороны, говорит, что надо было "остановить проект до того, а не после". Скорее всего, министр на всякий случай отказывается от любой ответственности. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

"Байден пока старается в полной мере нормализовать отношения с Германией, которой этот проект всё-таки нужен. Санкции вводятся против российских участников проекта — и это не столько попытка остановить его, сколько средство политического давления на Россию. Однако оно не сработает — экономическую блокаду России, если есть такие расчеты, организовать не получится", — полагает эксперт.

ПОЧЕМУ ЕВРОПА ОПОЛЧИЛАСЬ НА ТРАНЗИТ ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССИЮ

Тем временем, возникла еще одна проблема. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил накануне, что после инцидента с самолетом Ryanair нельзя исключать никаких санкционных мер, в том числе касающихся транзита российского газа через Белоруссию. Ранее о том же говорила Британия.

По словам ведущего аналитика "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, экономика всегда тесно связана с политикой. Очередной кризис в отношениях Белоруссии с Европой напомнил, что газовая труба — это не только поставка, но и покупка сырья. Белоруссия получает неплохой доход от транзита газа по своей территории.

"Соответственно, если рассматривать способы давления на Минск, то можно отказаться от закупки газа, который пополняет белорусский бюджет. Однако немедленно возникает вопрос о том, как эти объёмы компенсировать", — рассуждает он.

Реальных источников поставки газа в Европу не так много, да и возможности существенно наращивать объёмы есть только у "Газпрома".

"Если перекрыть российский газопровод через Белоруссию, то немедленно возникает проблема снабжения Центральной Европы. В этом случае повышается необходимость иметь запасной трубопровод, в качестве которого выступает "Северный поток 2". Заявления со стороны Германии против белорусского транзита могут быть политической игрой в пользу "Северный поток-2", — полагает аналитик.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев также не уверен в том, что ЕС действительно ограничит транзит газа через Белоруссию, поскольку в этом случае пострадают главные сторонники "антилукашенковского" курса в Европе — Литва и Польша. В США признали, что остановить "Северный поток-2" трудно

В прошлом году транзит через Белоруссию в направлении Польши составил 38,9 млрд кубометров, в направлении Литвы — 3,2 млрд кубометров (из них, правда, 2,3 млрд кубометров составил транзит для Калининградской области). Потеря этих объемов приведет к потере доходов газотранспортных операторов в этих странах, а затем к росту цен для конечных потребителей.

"Сейчас мы наблюдаем нетипичную для стран ЕС картину — цены на газ на TTF превышают 260 долларов за тысячу кубометров, вплотную приблизившись к рекордам трехлетней давности. Запрет транзита через Белоруссию, через которую проходит 25-26% всех российских поставок газа в ЕС, может привести к скачку цен", — сказал эксперт.

В этих условиях заявление Борреля о возможности запрета белорусского транзита оказывает поддержку "Северного потока 2".

В ЦЕНТРЕ ГАЗОВОЙ ВОЙНЫ

Так или иначе, мы находимся в разгаре газовой войны за европейский рынок, где перекрещиваются интересы множества сторон, констатирует Кочетков. При этом газового рынка Европы хватит и для российского трубопроводного газа, и для американского СПГ.

"Тем более, если западные союзники решат оказывать давление на Белоруссию путём отказа от покупки, транзита газа или нефти. Косвенно это ударяет по интересам России, но в период решающей фазы строительства "Северного потока-2" этим можно пренебречь. До серьезного отказа дело вряд ли дойдёт", — предполагает он.