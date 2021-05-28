КИЕВ, 28 мая — ПРАЙМ. Компания "Нафтогаз Украины" обратилась в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы выступить с публичной инициативой и призвать США не допустить снятия санкций с "Северного потока 2", говорится на сайте компании. США сошли с дистанции. Кто вершит судьбу "Северного потока-2"

США выступали против создания этого газопровода, который сейчас построен уже более чем на 95%, и вводили санкции. Однако президент США Джо Байден ранее признал, что санкции против "Северного потока 2" на данном этапе контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению. Как ранее сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель, дискуссии и переговоры с Америкой по поводу "Северного потока 2", конечно, еще будут.

"Учитывая высокую вероятность возникновения новых угроз, "Нафтогаз" обращается в органы государственной власти, к общественным деятелям и экспертному сообществу, чтобы немедленно выступить с публичной инициативой и призвать стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream 2", — говорится в заявлении.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года.

По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100-процентная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр общей протяженности газопровода по двум ниткам. По словам генерального консула Германии в Екатеринбурге Матиаса Крузе, на 17 мая оставалось уложить 80 километров труб. Как говорил 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.