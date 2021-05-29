МОСКВА, 29 мая – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Призывы британских властей остановить "Северный поток-2" и трубопровод "Ямал-Европа", за транзит газа по которому Белоруссия получает плату от России, никогда не будут реализованы – страна не имеет экономического отношения к российским энергопроектам и уже вышла из ЕС. Но если и случится, пострадают сами европейцы, уверены опрошенные "Прайм" эксперты. Эксперт рассказал, что будет в случае остановки газопровода "Ямал-Европа"

"У Северного потока-2" появился еще один противник. На это раз об остановке строительства трубопровода задумались британские власти. Заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба о возможной остановке "Северного-потока 2" и трубопровода "Ямал" ("Ямал — Европа") является ответом на инцидент с экстренной посадкой борта Ryanair в аэропорту Минска.

БАРОМЕТР ПОЛИТИЧЕСКИХ АМБИЦИЙ

Однако по мнению экспертов, заявление Великобритании по поводу российских газопроводов каких-либо угроз не несёт. Соединённое Королевство не имеет никакого экономического интереса к российским энергетическим проектам, да и вообще уже давно теряет свою силу на политической арене.

"Вероятность какого-либо форс-мажорного обстоятельства, которое приостановит или прервет строительство, типа землетрясения или странным образом пришедшего в Балтийское море цунами, значительно больше, чем факт того, что заявления главы МИД Британии повлияют на строительство газопровода", — иронизирует сотрудник департамента экономических исследований CMS Institute Николай Переславский.

Эта страна никоим образом не задействована в строительстве, более того, она уже вышла из ЕС, соответственно, слова Рааба – это просто спекуляция на теме, которая создала массу информационного шума в последние дни, считает он.

"Северный поток-2" в последнее время стал неким барометром политических отношений между западными странами и Россией. Если что-то происходит, сразу вспоминают этот газопровод, пытаются надавить на Россию через угрозы остановки строительства этого проекта. Великобритания все ещё видит себя крупным мировым игроком и тоже нашла повод высказаться", — добавляет руководитель Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко.

Основной политический постулат Соединённого Королевства – это сохранение мирового баланса сил. Однако отчасти это лицемерие, поскольку времена глобального доминирования Британской империи остались далеко в прошлом. Британские власти находят повод напомнить о себе — пытаются высказываться, вводить санкции, ограничительные меры. Но на самом деле у Британии нет прямой экономической заинтересованности в проектах "Газпрома", поясняет свою позицию эксперт.

Разве что лишь косвенная заинтересованность… "Если учитывать статус Великобритании в качестве экспортера энергоносителей, то любые ограничения в этом смысле приведут к росту цен, что может быть выгодно британским поставщикам", — рассуждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Но эта причина не настолько веская, чтобы британцы всерьез противостояли российским газовым проектам.

АЛЬТЕРНАТИВЫ НЕТ

Впрочем, помешать строительству "Северного потока-2" не удалось даже Соединённым Штатам, которые неоднократно вводили санкции против "Газпрома" и партнеров проекта.

Сколько бы ни высказывались мировые политики о зависимости Европы от российского газа и не пытались бороться с этом, отказаться от трубопроводного газа "Газпрома" не удастся.

На европейском рынке сейчас фактически три главных игрока – Норвегия, Россия и США. Россия занимает примерно треть газового рынка и альтернатив этому поставщику нет, соглашаются во мнениях эксперты.

По итогам зимы 2020-2021 годов в германских ПХГ осталось около 28% газа, что считается крайне низким объёмом. Кроме того, "Газпром" сообщает, что уже сегодня отмечается существенный разрыв в заполняемости ПХГ по сравнению с прошлым годом. Если эта тенденция сохранится до осени, то европейский рынок газа может оказаться в ситуации жесточайшего дефицита и резкого роста цен. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"Учитывая планы Германии отказаться от угольной энергетики до 2035 года, проблема дефицита поставок газа будет только возрастать. Поэтому альтернатив на сегодняшний момент нет", — отметил Кочетков.

Речь о почти 200 млрд кубометров, что на сегодняшний день способна обеспечить только Россия, подчеркнул он.

СПГ из США вряд ли решит проблему. Уже в эту зиму стало очевидно, что данный источник поставок является крайне ненадёжным. Половина спот-поставок, предназначенных для Европы, была перенаправлена в Азию, где сложились более выгодные цены. Соответственно, нет никакой гарантии, что подобное не повторится, пояснил эксперт.

ПЛАН "Б"

По словам Мищенко, в случае отказа от этих объёмов газа пострадает ни столько "Газпром", сколько европейцы.

"Доходы от экспорта газа важны, но не так уж критичны для нашего бюджета. От всего экспорта углеводородного сырья они занимают примерно 30%. Львиную долю составляют доходы от экспорта нефти", — отметил аналитик.

Пожалуй, с большими проблемами столкнется "Газпром", который базируется на экспортной стратегии. Однако выпадающие доходы через какое-то время можно компенсировать, добавил он.

Для европейцев же отказ от российского газа из России встанет в копеечку – нужно будет искать других поставщиков, подскочат цены, нарушится стабильность и безопасность поставок газа, отметил Мищенко. "Северный поток 2" может попасть под управление американцев

Впрочем, это всего лишь фантастика. Ни Евросоюз, ни его органы не являются контрагентами "Газрома". Газ покупают энергетические корпорации. Их односторонний отказ от поставок будет означать неисполнение обязательств по долгосрочным контактам, а значит, громадные штрафы и потерю имиджа, заключил эксперт.