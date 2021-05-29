МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин РФ договорились создать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Минэнерго оценит готовность к новому отопительному сезону

Так ведомства смогут согласовывать свои позиции и оперативно прорабатывать налоговые меры для стимулирования нефтегазовой отрасли, приводятся слова Сорокина в сообщении Минэнерго РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

"Создание такой группы – важное решение, которое позволит в очень короткие сроки сблизить наши позиции и выйти с дополнительными инициативами по развитию отрасли. В рамках этого органа будут прорабатываться инициативы по различным группам запасов", – сказал замминистра.