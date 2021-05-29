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Минэнерго и Минфин создадут рабочую группу по налогам
Энергетика
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Минэнерго и Минфин РФ договорились создать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин. Так... ПРАЙМ, 29.05.2021
госдума, минэнерго рф, налоги, минфин рф, новости, экономика, налоги, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Минэнерго и Минфин РФ договорились создать специальную рабочую группу по налогам на площадке профильного комитета Госдумы, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.
Так ведомства смогут согласовывать свои позиции и оперативно прорабатывать налоговые меры для стимулирования нефтегазовой отрасли, приводятся слова Сорокина в сообщении Минэнерго РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
"Создание такой группы – важное решение, которое позволит в очень короткие сроки сблизить наши позиции и выйти с дополнительными инициативами по развитию отрасли. В рамках этого органа будут прорабатываться инициативы по различным группам запасов", – сказал замминистра.