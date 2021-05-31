МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. "Сообщество потребителей энергии" просит поручить федеральным органам исполнительной власти представить в правительство комплекс мероприятий по сокращению темпов роста оптовых цен на электроэнергию, следует из письма ассоциации на имя вице-премьера РФ Александра Новака, с которым ознакомилось РИА Новости. Эксперт объяснил, зачем Украина отказалась от электронергии из России

"Прошу Вас поддержать предложения ассоциации "Сообщество потребителей энергии" и поручить федеральным органам исполнительной власти представить в правительство Российской Федерации комплекс мероприятий по сокращению темпов роста цены электроэнергии вместе с соответствующими проектами нормативных правовых актов", — пишет ассоциация.

Как отмечается в письме, превышение прогнозных уровней инфляции средней ценой оптового энергорынка на 1,63-2,36 процентного пункта в 2021-2022 годах, которое отражено в обновленном прогнозе ФАС, приведет к переплате потребителями энергии суммы в размере около 102,9 миллиарда рублей за два года.

А включение в платеж энергорынка различных "надбавок" приведет к дальнейшему превышению темпов роста конечной цены уровня инфляции и переплате потребителей в 2026-2030 годах, добавляет ассоциация. Энергетики переходят на особый режим работы в связи с проведением ЕГЭ

"В 2026 году разрыв между контролируемыми параметрами достигнет максимального значения с превышением более, чем в 2,2 раза. Для исключения указанных рисков и предотвращения негативных последствий для экономики РФ целесообразно предусмотреть сокращение и сглаживание роста платежей потребителей энергии", — говорится в письме.

"Сообщество потребителей энергии" предлагает, в частности, исключить необоснованный "увод" производителями энергии объёмов мощности из объемов предложения на рынке на сутки вперед (искусственное сокращение предложения), утвердить и применять актуализированную методику расчета нормативного уровня балансовой надежности для единой энергосистемы России, создать систему мониторинга и контроля за целевым расходованием дополнительных платежей потребителей, повысить эффективность новых отборов проектов модернизации генерирующих объектов ТЭС, снизить нормы доходности инвесткапитала и увеличения периода поставки мощности новых энергоблоков АЭС относительно действующих договоров.

В аппарате Новака сообщили РИА Новости, что получили письмо и изучат его.