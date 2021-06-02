БЕРЛИН, 2 июн — ПРАЙМ. Более 50% немцев считают Россию надежным энергопоставщиком, США — только 31%, следует из результатов исследования, представленных в среду Восточным комитетом немецкой экономики (OA) — бизнес-ассоциацией, которая объединяет немецкие компании в Восточной Европе и на постсоветском пространстве.

Из опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу OA и компании Wintershall Dea, следует, что в Германии позитивно оценивают сотрудничество в Россией в сфере энергетики. По сравнению с аналогичным опросом в 2020 году, имидж РФ как надежного поставщика энергоносителей даже улучшился: в прошлом году только 41% опрошенных заявили о надежности поставок газа и нефти из России, в этом году – 51%.

Таким образом, в списке надежных поставщиков ФРГ в сфере энергетики Россия заняла третье место после Норвегии (78%) и Канады (52%). За тройкой со значительным отставанием следуют США, в надежности энергопоставок из этой страны уверены 31% опрошенных. В исследовании указывается, что американский рейтинг также вырос по сравнению с 2020 годом на 21 процентный пункт, по всей видимости, после прихода новой администрации президента Джо Байдена.

Опрос был проведен с 29 апреля по 10 мая, среди граждан ФРГ старше 18 лет. На вопросы ответили 1001 человек.