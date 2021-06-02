2021-06-02T19:00:37+03:00
2021-06-02T19:00:37+03:00
2021-06-02T19:00:37+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210602/833827506.html
СМИ сообщили о пожаре на аварийной газовой линии НПЗ в Тегеране
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr. "Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", –... ПРАЙМ, 02.06.2021
нпз, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83305/61/833056166.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83305/61/833056166.jpg
https://1prime.ru/images/83305/61/833056165.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83305/61/833056165.jpg
https://1prime.ru/images/83305/61/833056164.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83305/61/833056164.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr.
"Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", – говорится в сообщении агентства.
На место были отправлены службы скорой помощи, пожарные. Информация о жертвах еще не поступала.