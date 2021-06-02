МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Пожар произошел на одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране, передает агентство Mehr.

"Пожар произошел на одной из аварийных линий на НПЗ Тегерана", – говорится в сообщении агентства.

На место были отправлены службы скорой помощи, пожарные. Информация о жертвах еще не поступала.