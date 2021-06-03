САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Принятые за последний год решения США, Китая и стран Евросоюза о значительном снижении выбросов углекислого газа (CO₂) в атмосферу необратимо меняет глобальную экономическую политику, заявил спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс.

"За последний год произошло три крупномасштабных геополитических события, которые необратимо изменили карту мира… Первое: ЕС принял решение о пересмотре своей цели на 2030 год. Исходная цель была — снижение объема (выбросов) CO₂ на 40%, принято решение снизить на 55%… Второе событие — это победа Байдена на выборах (президента США), вслед за которой США немедленно вернулись в Парижское соглашение… объявили, что в 2030 году объемы выбросов будут на 50% ниже, чем в 1990-м… Третье событие — это Китай, который провозгласил цель по выходу на углеродную нейтральность в 2060 году. И для экономики с такими темпами роста это фантастически", — сказал Чубайс, выступая на сессии "Устойчивое развитие — повестка многосторонних институтов" в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ). EY: российский рынок M&A переживает настоящий бум

По словам Чубайса, данные решения Вашингтона, Брюсселя и Пекина говорят о том, что "мир принял радикальное решение об изменении всей экономической политики".

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.