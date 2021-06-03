С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies покупает у "Новатэка" долю в 10% в бизнесе, занимающемся перевалкой сжиженного природного газа (СПГ), стороны подписали соответствующее соглашение купли-продажи на полях ПМЭФ, говорится в сообщении российский компании. "Новатэк" договорился с Fortum о покупке "зеленой" электроэнергии

"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии министра энергетики РФ Николая Шульгинова ПАО "Новатэк" и TotalEnergies SE подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в ООО "Арктическая перевалка", — сообщается в релизе. Эта предприятие — оператор двух строящихся перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманской области.

Кроме того, компании подписали меморандум о сотрудничестве в сфере декарбонизации, производства водорода и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"Стороны намерены развивать сотрудничество по сокращению выбросов парниковых газов на совместных проектах, применению технологий улавливания и закачки углекислого газа, использованию ВИЭ на СПГ-проектах, производству и использованию водородного топлива, а также маркетингу углеродно нейтральной продукции, включая СПГ", — также сообщил "Новатэк".

В частности, "Новатэк" и TotalEnergies намерены проработать технические решения для повышения эффективности электрогенерации для производства СПГ, в том числе за счет применения технологий утилизации отходящего тепла. Меморандум предусматривает развитие технологий перевода газотурбинного оборудования на водородное топливо. Стороны также договорились проработать решения о строительстве мощностей ветроэлектрогенерации и других возобновляемых источников энергии для снижения "углеродного следа" проектов СПГ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.