МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отозвал разрешение, выданное управлением по охране окружающей среды на строительство газопровода Baltic Pipe, сообщают РИА Новости со ссылкой на сайт оператора транспортной системы королевства Energinet. Новак заявил, что "Северный поток 2" будет достроен до конца 2021 года

"Двенадцатого июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения", — говорится в заявлении.

Такое решение означает приостановку строительства Baltic Pipe. Основанием для такого решения стало, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект "не может не создавать неудобств" из-за своего масштаба.

Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, его емкость пока не разглашается, но ранее оговаривалось, что она составит не менее пяти миллиардов кубометров в год. Польские власти продвигают его в качестве замены российско-немецкого проекта "Северный поток — 2", проходящий по дну Балтийского моря и имеющий пропускную способность в 55 миллиардов кубометров в год.

Против "Северного потока — 2", помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Тем не менее, он реализован на 95 процентов, и осталось проложить всего несколько десятков километров труб. В Москве не раз призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.