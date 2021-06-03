С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" с учетом ввода четвертой линии вполне может производить больше 20 миллионов тонн СПГ в год, сказал глава "Новатэка" Леонид Михельсон в ходе брифинга на ПМЭФ. "Новатэк" задумал новый СПГ-проект

"Мы проводили тестирование на первой и второй линии, точно так же протестируем третью, и вот при зимней температуре, ниже 25 градусов, эти линии могут работать с превышение проектной мощности не на 14-15%, а на 20%. Мы посмотрели, сколько суток с такой температурой в районе Сабетты есть, по году это может дать 400-500 тысяч тонн дополнительных. И с учетом ввода четвертой линии, в принципе, мы выйдем на объем более 20 миллионов тонн в год", — сказал он.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2020 году проект произвел 18,8 миллиона тонн СПГ.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.