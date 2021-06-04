БРЮССЕЛЬ, 4 июн — ПРАЙМ. ЕК пока не располагает подтверждением о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток 2", сказал РИА Новости источник в структурах власти Евросоюза.

"Мы видели эти сообщения в СМИ, но у нас нет подтверждения этой информации и у нас нет комментариев", — сказал он.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.