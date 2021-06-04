2021-06-04T21:16:49+03:00
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2021
https://1prime.ru/energy/20210604/833858026.html
Европа пока не подтверждает достройку первой нитки "Северного потока-2"
Энергетика
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ЕК пока не располагает подтверждением о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток 2", сказал РИА Новости источник в структурах власти Евросоюза. "Мы видели... ПРАЙМ, 04.06.2021
северный поток - 2, новости, экономика, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 4 июн — ПРАЙМ. ЕК пока не располагает подтверждением о завершении строительства первой нитки газопровода "Северный поток 2", сказал РИА Новости источник в структурах власти Евросоюза.
"Мы видели эти сообщения в СМИ, но у нас нет подтверждения этой информации и у нас нет комментариев", — сказал он.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.