БРЮССЕЛЬ, 4 июн — ПРАЙМ. Еврокомиссия следит за ситуацией с газопроводом Baltic Pipe, готова участвовать в ее разрешении, считая, что этот проект очень важен для региона, сказал РИА Новости источник в структурах власти ЕС.

Ранее датский апелляционный совет по вопросам окружающей среды и продовольствия отозвал разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe.

"Baltic Pipe — это газопровод, входящий в программу "Проект общих интересов" (Евросоюза — ред.) имеющий очень большое значение для региона. Он впервые доставит газ из северных морей в Центральную и Восточную Европу", — сказал собеседник агентства.

ЕК после решения датского суда "следит за развитием событий, касающихся продолжения разработки Baltic Pipe", сказал источник.

"Выдача экологических разрешений для этого трубопровода — это национальный вопрос для датских властей и судов. ЕК готова поддержать поиск решения этого вопроса, чтобы в полной мере были учтены экологические соображения", — заключил он.

По мнению апелляционного совета Дании, в разрешении датского агентства по охране окружающей среды недостаточно описаны меры, принятые для защиты соневых, лесных мышовок и летучих мышей, которые находятся под защитой приложения Четвёртой европейской директивы об охране природных мест обитания, во время строительства 210-километрового трубопровода через Данию. Апелляционный совет заявил, что меры, поддерживающие затронутые участки размножения и кормления этих животных, в том состоянии, что были до начала работ, недостаточны.

В настоящий момент оператор Baltic pipe готовит план временной остановки строительных работ до получения необходимого разрешения.

Несколько лет назад главы правительств Польши и Дании подписали меморандум о строительстве газопровода Baltic Pipe. Его стоимость составит около 1,7 миллиарда евро. Из этой суммы чуть более половины придется на польского оператора газа Gaz-System, который неоднократно заявлял, что собирается импортировать по этому газопроводу большой объем газа, что связано с окончанием в 2022 году контракта на поставку российского "голубого топлива" в Польшу.

Российское направление поставок при этом до сих пор остается основным, несмотря на постоянное снижение доли. Поставки "Газпрома" в 2020 году составили около 9 миллионов кубометров, или около 60% от всего импортированного Польшей газа.