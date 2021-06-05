С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Ситуация с холодами в американском Техасе в феврале 2021 года очередной раз показала необходимость баланса в развития энергетики, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

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Сечин заявил о недооцененности нефти

Выступая на сессии "Трансформация мировой энергетики" на ПМЭФ, Сечин отметил, что на примере ситуации в Техасе в середине февраля этого года, когда температура в основных районах добычи нефти в этом штате опускалась до минус 20 градусов Цельсия, все увидели "неустойчивость альтернативной энергетики".

"Это и вышедшие из строя лопасти ветряков, и занесенные снегом солнечные панели, и резкий рост цен на газ. Генерирующие компании понесли гигантские убытки, так как были вынуждены по сверхвысоким ценам закупать электроэнергию у газовых и угольных станций, чтобы выполнить свои обязательства по поставкам энергии", — отметил глава "Роснефти".

Он добавил, что этот пример вновь подтвердил тезис "о необходимости сбалансированного развития энергетики, недопустимости опоры только на альтернативную генерацию и о чрезвычайно высоких затратах по обеспечению стабильности поставок ветровой и солнечной энергии".

Сечин также привел некоторые оценки, согласно которым из-за государственной политики по продвижению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) американские потребители уже переплатили за электричество 125 миллиардов долларов.

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"Слишком быстрый энергетический переход, к которому призывают некоторые экологи и политики, во-первых, требует внедрения возобновляемых источников энергии нереалистично высокими темпами, а во-вторых, сталкивается с проблемой хранения, обеспечения надежности и стабильности генерации", — заключил он.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.