С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — ПРАЙМ. Компании не пытаются намеренно скрыть информацию о масштабах аварий и ущербе экологии, а в случае таких попыток "на местах" Росприроднадзор реагирует жестко, сам демонстрируя максимальную открытость, заявила РИА Новости глава ведомства Светлана Радионова на ПМЭФ.

После разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске встал вопрос о том, что была попытка у компании скрыть масштабы происходящего. В 2021 году был принят закон об открытости экологической информации, который обозначает, в том числе, что коммерческой тайной не может быть информация о состоянии окружающей среды.

"Для начала я хотела бы сказать о нашей службе. У нас нет проблем с открытостью информации. Мы, наверное, одно из самых открытых ведомств сейчас: для коллег, для журналистов и для компаний. Есть ли у нас проблема с компаниями? Я бы не сказала, что компании пытаются намеренно эти проблемы создать", — отметила Радионова.

По ее оценке, "на местах" бывает испуг и желание скрыть масштабы аварий, в первую очередь от своего собственного руководства. И в таких случаях Росприроднадзор жестко реагирует, заверила глава ведомства. "У нас нет штрафов за сокрытие, но реагируем мы жестко", — сказала Радионова.