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Кабмин утвердил план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет
Энергетика
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Правительство РФ утвердило план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. "Правительство утвердило план реализации энергетической... ПРАЙМ, 07.06.2021
михаил мишустин, правительство рф, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.
По его словам, план был разработан с учетом поручения президента РФ Владимира Путина.
"В план вошли более 130 мероприятий, они затрагивают все сферы нашего ТЭК от добычи ресурсов до снабжения жилых домов энергией и теплом", — отметил Мишустин.