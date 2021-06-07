МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило план реализации энергостратегии на ближайшие 15 лет, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Антимонопольный регулятор Франции оштрафовал Google на 220 миллионов евро

"Правительство утвердило план реализации энергетической стратегии, рассчитанной на ближайшие 15 лет", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в режиме видеоконференции.

По его словам, план был разработан с учетом поручения президента РФ Владимира Путина.

"В план вошли более 130 мероприятий, они затрагивают все сферы нашего ТЭК от добычи ресурсов до снабжения жилых домов энергией и теплом", — отметил Мишустин.