МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Цены на бензин в Москве с 31 мая по 7 июня выросли на 10-33 копейки по отдельным сортам, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). Новак оценил рост цен на бензин в России

Неделей ранее, за период с 24 по 31 мая, они выросли в пределах 3 копеек, а за период с 17 по 24 мая бензин подорожал в пределах 14 копеек.

Бензин Аи-92 за отчетную неделю подорожал в Москве в среднем на 10 копеек, до 45,44 рубля за литр, Аи-95 — на 21 копейку, до 50,27 рубля, а Аи-98 — на 33 копейки, до 57,04 рубля.

Бензин в столице подорожал у "Татнефти", "Газпром нефти", "Лукойла", на заправках "ТНК-Столица" и "РН-Москва" (входят в "Роснефть"), "Транс-АЗС", Shell, у "Нефтьмагистрали", сети "Петрол Комплекс" и ЕКА.

Дизельное топливо также подорожало — на 13 копеек, в среднем до 49,44 рубля за литр. Дизтопливо в Москве подорожало в сети АЗС "Татнефти", на заправках "ТНК-Столица" и "РН-Москва", "Лукойла", а также у "Нефтьмагистрали", сети "Петрол Комплекс" и ЕКА.

Бензин в столице начал дорожать в середине декабря, дизельное топливо дорожало с середины января. Рост цен замедлился лишь к середине апреля.