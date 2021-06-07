ВАШИНГТОН, 7 июн — ПРАЙМ. Исключение из санкций США для Nord Stream 2 AG может быть отозвано, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Зеленский назвал "Северный поток 2" "оружием" в руках России

"Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано", — сказал Блинкен.

"Физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом", — пояснил Блинкен. Кроме того, введение санкций против германской компании могло "отравить" США отношения с Берлином и не дало бы Германии "стимулов" для дальнейших переговоров.

"Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать.., чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены", — добавил Блинкен.

По его словам, нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия захочет использовать "Северный поток 2" для давления на какие-либо страны. Москва подобные обвинения отрицает.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.