МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Средняя цена бензина в России в мае выросла на 0,3% по сравнению с апрелем, с начала года он подорожал на 3,84%, свидетельствуют материалы Росстата. В России за месяц резко подорожал неожиданный продукт

По сравнению с маем прошлого года розничные цены на бензин в РФ выросли на 6,24%.

"Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали:… бензин автомобильный, дизельное топливо, пеленки для новорожденных, подгузники детские бумажные, порошки стиральные, дезинфицирующие средства для поверхностей, пасты зубные, мыло туалетное, салфетки влажные и бумажные столовые, прокладки гигиенические, сухие корма для домашних животных – на 0,1-0,9%", — говорится в материалах, при этом точных данных по дизельному топливу Росстат не приводит.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в апреле поясняла, что рост цен на топливо в 2021 году связан с целым рядом факторов, в том числе с ограничением добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и морозами. Служба в конце марта заявила, что поручила своим управлениям усилить мониторинг розничных цен на нефтепродукты.