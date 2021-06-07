МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Развитие водородной индустрии в РФ может сделать эту индустрию сопоставимой с ролью в мире российского нефтегазового сектора, считает сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Анатолий Чубайс. В России создали автомобиль Aurus, работающий на водороде

"У России есть абсолютно реальная возможность сохранить статус великой энергетической державы, создавая у себя абсолютно новую водородную индустрию, и, по моим оценкам, масштаб этой индустрии может оказаться таким, который будет сопоставим с ролью в мире российского нефтегазового сектора", — сказал он в ходе брифинга с журналистами.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в июне отмечал, что Россия в будущем планирует занимать 20% мирового рынка энергетического водорода.

"Это примерно та же доля, которая есть сегодня у России в углеводородном рынке", — отметил Чубайс, комментируя слова вице-премьера.