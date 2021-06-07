2021-06-07T22:06:11+03:00
2021-06-07T22:06:11+03:00
2021-06-07T22:06:11+03:00
2021
https://1prime.ru/energy/20210607/833876257.html
Чубайс призвал развивать водородную индустрию в России
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Развитие водородной индустрии в РФ может сделать эту индустрию сопоставимой с ролью в мире российского нефтегазового сектора, считает сопредседатель Ассоциации развития... ПРАЙМ, 07.06.2021
энергетика, водород, чубайс, новости, экономика, альтернативная энергетика, энергетика
https://1prime.ru/images/83237/49/832374919.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/49/832374919.jpg
https://1prime.ru/images/83237/49/832374916.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/49/832374916.jpg
https://1prime.ru/images/83237/49/832374913.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/49/832374913.jpg
https://1prime.ru/business/20210531/833805071.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Развитие водородной индустрии в РФ может сделать эту индустрию сопоставимой с ролью в мире российского нефтегазового сектора, считает сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Анатолий Чубайс.
"У России есть абсолютно реальная возможность сохранить статус великой энергетической державы, создавая у себя абсолютно новую водородную индустрию, и, по моим оценкам, масштаб этой индустрии может оказаться таким, который будет сопоставим с ролью в мире российского нефтегазового сектора", — сказал он в ходе брифинга с журналистами.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в июне отмечал, что Россия в будущем планирует занимать 20% мирового рынка энергетического водорода.
"Это примерно та же доля, которая есть сегодня у России в углеводородном рынке", — отметил Чубайс, комментируя слова вице-премьера.