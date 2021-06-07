КИЕВ, 7 июн — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой США Джо Байденом назвал "Северный поток 2" шантажом глобального уровня, заявил советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк. В США не исключили введения санкций против Nord Stream 2 AG

Президенты Украины и США провели в понедельник телефонный разговор.

"Президент Зеленский отдельно упомянул, что "Северный поток 2" – это не столько экономический аспект, на чем настаивают отдельные страны, а именно вполне конкретное проявление шантажа глобального уровня", — цитирует Подоляка агентство РБК-Украина.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.

В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.