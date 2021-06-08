ВАШИНГТОН, 8 июн — ПРАЙМ. Властям США удалось вернуть 2,3 миллиона долларов, выплаченных хакерам в криптовалюте из-за атаки на Colonial Pipeline, сообщило ФБР в понедельник. США вернули часть выкупа, заплаченного Colonial Pipeline хакерам

Глава Colonial Pipeline Джозеф Блаунт ранее заявлял, что компания выплатила вымогателям 4,4 миллиона долларов в криптовалюте.

"Министерство юстиции изъяло 2,3 миллиона долларов в криптовалюте, которая была заплачена вымогателям", — написало ФБР в своем Twitter. В сообщении уточняется, что власти изъяли 63,7 биткоина, которые, предположительно являются частью выкупа, переданного вымогателям группировки DarkSide в ходе атаки на Colonial Pipeline 8 мая.

Ранее в понедельник представители минюста США объявили, что смогли обнаружить и вернуть большую часть суммы, которую оператор нефтепровода Colonial Pipeline заплатил хакерам. Сообщалось, что ФБР перехватила виртуальный кошелек для выкупа, который использовала хакерская группировка DarkSide.

В США в последнее время были зарегистрированы крупные кибератаки на оператора трубопроводов Colonial и производителя мяса JBS, которые привели к перебоям с поставками. Белый дом заявил, что хакеры могли быть из России, хотя российские власти в причастности к взломам не обвинял. Президент Джо Байден заявил, что хотел бы обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным общие правила по борьбе с киберпреступностью.

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