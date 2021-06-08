БЕРЛИН, 8 июн — ПРАЙМ. Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал воодушевляющим сигналом отказ США от санкций против оператора газопровода "Северного потока 2". Варшава связала проблемы Baltic Pipe с завершением "Северного потока 2"

Выступая на конференции глав диппредставительств ФРГ за рубежом, Маас отметил, что рассчитывает на нормализацию торговых отношений США с Европой при администрации Джо Байдена.

"Для этого мы должны быстрее оставить позади открытые разногласия. И мы продвигаемся вперед: мораторий на штрафные пошлины по спору Airbus и Boeing, решение ЕС против паритета в споре о пошлинах по стали и алюминию и отказ от санкций против оператора "Северного потока 2" являются воодушевляющими сигналами", — заявил министр.

Также в этом контексте он упомянул договоренность стран "Большой семерки" о минимальном налогообложении в сфере информационных технологий. "Таким образом мы поставили точку в глобальном споре о минимальном налогообложении", — добавил он.

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".