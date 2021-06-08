БЕРЛИН, 8 июн — ПРАЙМ. Срок выдачи разрешений на подачу газа по "Северному потоку 2" пока не может быть определен, сначала необходимо провести подготовительные работы и многочисленные тесты, заявили РИА Новости в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания. В ФРГ назвали воодушевляющим отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

"Срок для (выдачи) этих разрешений пока не может быть определен, так как сначала необходимо установить фактическое подключение, а также провести многочисленные тесты и подготовительные работы", — сообщили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.

В Минэнерго Мекленбурга-Передней Померании, на территории которой находится немецкая часть газопровода, пояснили, что "в зоне ответственности Германии все разрешения выданы, не получили еще только отдельные отчеты", в частности, речь идет о "подтверждениях герметичности, прочности и наличия необходимых предохранительных устройств двух ниток газопровода "Северный поток 2". Данные отчеты необходимо предоставить регулятору перед первым заполнением газопровода.

Необходимые испытания в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии проводятся признанными независимыми экспертами в соответствии с Постановлением о морской добыче, другой независимый эксперт подтверждает герметичность, прочность и наличие предохранительных устройств в зоне 12 морских миль, а также на суше в соответствии с Постановлением о газопроводах высокого давления, уточнили в ведомстве.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.